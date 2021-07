Frio em Brasília: Em dia mais gelado do ano, memes explodem nas redes

VO Victória Olímpio

(crédito: Ed Alves/CB)

Na manhã desta quinta-feira (1º/7), um novo recorde de frio foi batido no Distrito Federal e os brasilienses puderam sentir na pele. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas primeiras horas do dia, os termômetros do Gama e de Planaltina chegaram a registrar 5°C, com 1ºC de sensação térmica. Já no Plano Piloto, a mínima foi de 8°C, consequência da massa de ar frio que continua a atuar na capital federal.

Casacos, luvas, meias e cachecol estão entre as peças principais nos looks de quem precisa sair, principalmente de manhã que o sol ainda não está tão forte. Com a mudança no clima, os internautas não perderem a oportunidade para brincar sobre a situação e criar memes sobre o frio nas redes sociais.

FRIO EM BRASÍLIA ????

O INMET registrou na madrugada de hoje mínima de 7,6?C no Plano Piloto e apenas 4,9?C no Gama. pic.twitter.com/IEB7ZrXDqu — Brunno Melo (@BrunnoMeloCBN) July 1, 2021

por favor quem descobriu o brasil favor cobrir dnv pq ta mt frio — Perera (@Jaoo_vp) June 29, 2021

brasília que frio é esse?????? tô pra morrer congelada — thaissa (@thaissamc_) June 29, 2021

Pqp eu fugi de Brasilia pq n tava aguentando esse frio PARA https://t.co/RiFiSvABFl — Apenas Beckie (@BeckieApenas) July 1, 2021

Como assim tá calor no Canadá e frio no Brasil? O que é isso? É um sinal do Apocalipse ? — Thainá com H ??? ?? (@Thaiinadias97) July 1, 2021

Só gosta de frio quem n precisa acordar cedo, né — bibi da américa e do brasil (@_biancacrf) June 30, 2021

E para quem acha que Brasília não faz frio… Bom dia! pic.twitter.com/0NFJELlxNa — Gerson Camarotti (@gcamarotti) June 30, 2021

Declaro aberta a temporada do frio no DF. pic.twitter.com/fPYeuEgHVQ — Tay ???? (@Tayanarya) June 30, 2021

quando faz frio no Brasil, só lembro das nossas tentativas de fazer boneco de neve ???????????? pic.twitter.com/OC1wjGAGTX — Greengo Dictionary (@greengodict) July 1, 2021 Bom dia só para os que ficam mais elegantes no frio! pic.twitter.com/jfSbz2ZtSq — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) July 1, 2021

o lugar mais frio do brasil nesse momento eh meu pe — ana (@lostasteroiid) June 29, 2021