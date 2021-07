Após reclamação de Doria, Saúde envia doses da Janssen aos estados

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Kamil Krzaczynski/AFP)

Um dia após o governador de São Paulo, João Doria, criticar a demora do Ministério da Saúde na distribuição de doses da vacina da Janssen doadas pelos Estados Unidos ao Brasil, a pasta anunciou, nesta quinta-feira (1º/7), o envio dessas doses e de outros imunizantes aos estados brasileiros. Segundo o ministério, ao todo, 8 milhões de unidades serão enviados nos próximos três dias.

Além dos 3 milhões de doses da vacina de dose única da Janssen, estão mais 2,1 milhões de unidades da vacina Cominarty, desenvolvida pela Pfizer, e 2,8 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca/Oxford.

O envio começará nesta sexta-feira (2) e deve ser concluído com a chegada aos estados até o domingo (4). A pasta não detalhou como será dividida a entrega.

O envio ocorre após o governador paulista reclamar do atraso no encaminhamento das doses da Janssen doadas pelo governo norte-americano, que chegaram ao Brasil na última sexta e no sábado (25 e 26 de junho). "Nós estamos no dia 30 de junho, e elas ainda não foram distribuídas pro sistema nacional de imunização", reclamou Doria durante coletiva de imprensa.



Doses para julho

Ainda nesta quinta, o Ministério da Saúde atualizou a projeção de entregas de vacinas ao Brasil e espera receber no mês de julho 41.048.000 de doses de vacinas contra a covid-19. A previsão tem 927 mil doses a menos do que a feita na última semana. A pasta atualiza a projeção de entregas de imunizantes semanalmente.