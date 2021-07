Primeiro dia de vacinação para público de 47 anos é tranquilo

AM Ana Maria da Silva

Agendamento com ampliação de faixa etária teve início na quarta - (crédito: Arquivo)

A campanha de vacinação para o público de 47 anos começou nesta quinta-feira (1º/7) e foi marcada por pouco movimento. A ampliação do grupo foi feita nesta segunda-feira (30/6), após anúncio do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). A ampliação da faixa etária foi possível com a chegada de remessa das vacinas Pfizer e AstraZeneca.

O movimento no estacionamento 13 do Parque da Cidade foi tranquilo durante a manhã. De acordo com os profissionais que estavam no local, uma fila se formou por volta de 9h, quando iniciou a vacinação, mas durou pouco tempo. “Ontem, foram poucas vagas disponibilizadas para o grupo. Vieram pela manhã e agora está tranquilo”, informou a profissional de saúde que optou em não se identificar.

Dentre o público de 47 anos que foi até o local estava a professora Lígia Correia. Ela conta que é um alívio receber a primeira dose da vacina, após tanto tempo de espera. “É angustiante né? Mas graças a Deus chegou a minha vez e a gente fica super feliz, entusiasmada”, conta.

Na espera

Além do público de 47 anos, pessoas com 46 também poderão ser vacinadas. O agendamento das pessoas dessa faixa etária está previsto para começar nesta quinta-feira (1º/7), às 15h30, e pode ser feito pelo site vacina.saude.df.gov.br.