Covid-19: Ibaneis anuncia vacinação para 46 e 47 anos

SS Samara Schwingel

O agendamento para as pessoas com mais de 47 anos começa nesta quarta - (crédito: JACK GUEZ / AFP)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a ampliação do público-alvo para a campanha de vacinação contra a covid-19. Segundo o chefe do Executivo local, a Secretaria de Saúde recebeu do Ministério da Saúde a previsão de remessa das vacinas Pfizer e AstraZeneca para o fim da tarde e início da noite desta quarta-feira (30/6), respectivamente. Sendo assim, a campanha será ampliada para pessoas com 46 e 47 anos.

O agendamento para 47 anos será aberto às 17h desta quarta-feira (30/6), com oito mil vagas. Já para as pessoas com 46 anos, as vagas devem ser disponibilizadas após a chegada das doses, na manhã ou tarde de quinta-feira (1º/7). O agendamento pode ser feito pelo site vacina.saude.df.gov.br.

O DF receberá 25.740 doses da Pfizer e 31 mil da AstraZeneca, todas para uso como D1. Algumas dessas doses seriam para rodoviários, porém, como eles já são atendidos há mais tempo pela Secretaria de Saúde, todas serão destinadas para a vacinação da população. Também serão recebidas vacinas da Pfizer para a População Privada de Liberdade, no entanto, devido as questões logísticas de vacinação para esse público, as doses a serem aplicadas nessa população serão da Janssen, tão logo o DF receba mais dessas vacinas, viabilizando assim o melhor acesso da imunização ao grupo.

Sendo assim, o Distrito Federal terá amanhã 46.500 vacinas para complementar as vagas para a faixa etária de 47 e 46 anos. Além disso, 6 mil vacinas serão disponibilizadas para os professores da rede privada e 2.185 doses para as Forças Armadas. Os professores da rede pública continuarão a ser vacinados com a Janssen tão logo a nova remessa chegue a capital federal. A previsão é para o início da próxima semana.