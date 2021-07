ONU inspeciona tropas da Marinha e do Exército Brasileiro

JM Jonatas Martins*

(crédito: Exército Brasileiro/Reprodução)

Uma comitiva composta por quatro representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) está inspecionando tropas do Exército Brasileiro. O objetivo é verificar a capacidade do país em preparar tropas e contribuir com operações de paz. Além disso, a visita também vai avaliar fuzileiros navais da Marinha do Brasil nos dias 19 e 20 de julho.

A inspeção pode elevar unidades das forças brasileiras para o nível 2 do Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz das Nações Unidas, que tem o propósito de facilitar o planejamento da ONU para selecionar tropas disponíveis de um determinado Estado-Membro.

Com a ascensão, as Forças Armadas poderão enviar um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais da Marinha e quatro tipos de contingentes de tropas do Exército, que se juntarão a outras cinco tropas da instituição elevadas a esse nível desde 2017.

Em nota, o Exército afirmou que a visita poderá manter a “histórica representatividade brasileira junto ao esforço mundial da organização internacional” e a Marinha reforçou que “tem exercido papel fundamental, por meio da participação de marinheiros e fuzileiros navais nas operações de paz”.

As ações com a presença de militares brasileiros que mais se destacam são a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti e a Missão Interina das Nações Unidas no Líbano. Sendo que no Haiti, o componente militar foi comandado pelo país durante 13 anos. Já no Líbano, um almirante da Marinha liderou a força tarefa marítima de 2011 a 2020.