PM e Marinha interditam embarcação que promovia festa no Lago Paranoá

Além das irregularidades encontradas no barco, a festa era clandestina por descumprir as medidas sanitárias - (crédito: PMDF/Divulgação )

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em ação conjunta com a Marinha do Brasil, interditou um barco que realizava uma festa na Orla da Concha Acústica do Lago Paranoá. O evento ocorria na noite de sábado (5/6). Segundo os militares, havia mais de 300 pessoas na embarcação, que tinha capacidade máxima de 225 passageiros.

A corporação afirmou que a embarcação recebia pessoas de outros barcos, mesmo sem estrutura de acesso segura para o transbordo das pessoas. A Marinha notificou o proprietário e deu 10 dias para ele sanar as irregularidades. Caso não consiga, a embarcação será apreendida. A PM abordou os frequentadores e não encontrou drogas nem objetos ilícitos.

A operação conjunta vistoriou o barco após receber denúncias de desrespeito às medidas sanitárias de combate à covid-19. Os militares encontraram outras falhas graves de segurança, como coletes salva-vidas insuficientes ou guardados fora do alcance dos frequentadores, além de extintores de incêndio vazios.

De acordo com a aspirante Jacqueline Terumy, do 6º Batalhão, a festa estava totalmente irregular. “O evento foi interrompido imediatamente depois da nossa chegada por colocar em risco a vida dos participantes e descumprir as medidas de enfrentamento à covid-19”, conta.

A vistoria naval vai continuar nos próximos dias. As denúncias de irregularidades podem ser feitas para o disque-denúncia da Capitania Fluvial de Brasília pelo telefone 3429-1173.