Ex-vereador de Sergipe morre após ser pisoteado por uma vaca

JM Jonatas Martins*

(crédito: Instagram/Reprodução)

Erivaldo Freire de Santana, de 62 anos, morreu, na última quarta-feira (21/7), após ter sido pisoteado por uma vaca em um sítio na zona rural de Itabaiana (SE) - cidade onde foi vereador por quatro mandatos consecutivos. Vado de Olímpio Grande, como era conhecido, estava internado no Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho, em Aracaju, desde o início da semana.

O ex-vereador chegou a ser intubado por conta de ferimentos nos rins e passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Ele atuou na Câmara Municipal de Itabaiana de 1996 a 2005 e era pai do atual vereador Vaguinho de Vado. Além disso, era filho de Olímpio Grande, que foi uma figura política conhecida na cidade.

A Câmara Municipal de Itabaiana lamentou a morte do ex-vereador e manifestou solidariedade aos amigos e familiares.

“Com sua extensa trajetória política, realizou grandes trabalhos como parlamentar no município e contribuiu com o desenvolvimento de Itabaiana. Vado de Olímpio Grande foi um precursor da política da família Santana que somam 17 mandatos. O seu pai, Olímpio Grande, já havia deixado o seu legado na política Itabaianense e a corrente política da família segue com o mandato do seu filho, o atual vereador Vagner Ferreira, o Vaguinho de Vado de Olímpio Grande”, afirma a nota. O município decretou luto oficial de três dias.