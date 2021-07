Gil do Vigor se vacina contra covid e ironiza: "Tô um jacaré bonito"

RN Ronayre Nunes

No post, Gil mostrou até o cartão de vacinação - (crédito: Reprodução/Instagram/@gildovigor)

O ex-BBB e economista Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, tomou, nesta quinta-feira (22/7), a primeira dose da vacina contra a covid-19. Pelas redes sociais, Gil compartilhou com os seguidores um pouco da emoção — e ainda deu uma ironizada no presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



No post, Gil mostrou o cartão de vacinação, um vídeo do momento da aplicação do imunizante e um texto contando um pouco o que sentia. O economista exaltou o trabalho dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e ainda torceu para que mais brasileiros pudessem ter a oportunidade de receber a vacina.

Para concluir, Gil pontuou: “Eita que eu tô um jacaré bonito!”. A frase foi uma referência a Bolsonaro que, ano passado, afirmou que a Pfizer não se responsabilizaria por eventuais colaterais do imunizante, como — segundo o presidente — virar um jacaré.

“Imensamente feliz e grato porque meu dia chegou, e sonhando com o dia em que todos os brasileiros também estarão vacinados! Que acreditemos cada vez mais na ciência, na pesquisa, na educação e nos libertemos das amarras do negacionismo. Viva o SUS!! Eita que eu tô um jacaré bonito!”, escreveu Gil.