Vídeo mostra criança andando em parapeito de janela em prédio de Goiânia

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/YouTube)

Em um vídeo divulgado na terça-feira (20/7), uma moradora de um condomínio em Goiânia, Goiás, gravou uma criança andando sozinha no parapeito de uma janela no 3º andar de um prédio residencial. A criança ficou 46 segundos se equilibrando no local.



Nenhum adulto foi visto próximo a ela durante o tempo em que a criança estava no parapeito. A própria sobe na janela, caminha pela parte de metal do parapeito até quase o fim da parte fechada do acesso. Depois, volta para a entrada e desce sozinha de volta ao quarto.

Pelo vídeo, é possível perceber a angústia da vizinha: “Olha isso, pelo amor de Deus. Me dá ansiedade. Ela já fez isso várias vezes”.

Ao portal G1, o Corpo de Bombeiros de Goiânia disse não ter recebido nenhum chamado para averiguar o caso.