Onda de frio avança com mais previsão de neve para o Sul do Brasil

(crédito: André Fernandes/Prefeitura de Canela)

A onda de frio avança pelo Brasil e esta quinta-feira (29/7) tem mais previsão de neve para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de temperaturas abaixo de 5ºC em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Campo Grande.

Nesta manhã, Campos de Cima da Serra, São Francisco de Paula e Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, já registraram nevada.

TEMPO | Manhã de quinta-feira nevada nos Campos de Cima da Serra. As fotografias são da @metsul. pic.twitter.com/9mMF90g6Jw — MetSul.com (@metsul) July 29, 2021

TEMPO | Postais da neve na madrugada de hoje em Cambará do Sul por @gabriel_zapa. pic.twitter.com/LE8OQsInJc — MetSul.com (@metsul) July 29, 2021



De acordo com o Climatempo, nesta quarta-feira (28/7) nevou ou caiu chuva congelada em pelo menos 43 municípios na região Sul. Ontem o Inmet emitiu alerta de perigo para baixas temperaturas, em 16 estados e no Distrito Federal.

No Distrito Federal, a mínima registrada nesta quinta-feira (29/7) foi de 7,6ºC, no Gama. No Plano Piloto, o registro foi de 9ºC. Segundo a meteorologista Maiane Araújo, a massa de ar frio irá influenciar na condição do tempo ao longo do fim de semana. "Ela está começando a ter influência na região e nos próximos dias vamos sentir esse efeito", garante. A temperatura máxima pode chegar a 24ºC, em Brasília.