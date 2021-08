Médico é preso suspeito de dopar, estuprar ex e divulgar imagens

BL Bruno Luis Barros - Especial para o EM

(crédito: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil informou nessa sexta-feira (13/8) que um médico de 26 anos foi preso em Miraí, na Zona da Mata, suspeito de estuprar a ex-namorada. Outras duas vítimas são apontadas nas investigações. O mandado de prisão temporária foi cumprido na última quinta-feira (12/8).



Em um dos casos, a delegada Érica Nascimento Guedes explica que uma jovem, de 22 anos, teve um relacionamento com o investigado entre janeiro e junho deste ano. Os crimes teriam acontecido em Cataguases, onde a vítima reside, e em Miraí, local de residência do suspeito.



“Ela alega ter sofrido, nesse período, os crimes de estupro, mas também estupro de vulnerável, pois o rapaz a teria dopado e mantido relações sexuais com ela desacordada. O investigado também teria divulgado cenas de sexo e nudez sem a autorização da vítima”, explica.



Durante as investigações veio à tona outro caso semelhante. Uma jovem de 25 anos também alega que foi violentada sexualmente após ter sido dopada pelo rapaz e ter ficado desacordada. O crime teria acontecido no município de Muriaé.



Por fim, a Polícia Civil também apurou outra ocorrência envolvendo uma jovem de 21 anos. Em depoimento na Delegacia de Mulheres no município de Alfenas, ela disse que o suspeito também divulgou suas fotos íntimas.

Busca e apreensão

Ainda conforme a delegada, também foram realizadas oitivas de três testemunhas, e um mandado de busca e apreensão foi cumprido em duas residências do suspeito – uma delas localizada em Miraí e a outra em Cataguases.



Na ocasião, foram apreendidos três aparelhos celulares, dois notebooks, uma câmera fotográfica, dois pen drives, diversos medicamentos de uso controlado, vários objetos de uso sexual e dois cigarros de maconha.



O médico foi encaminhado à delegacia em Cataguases. Posteriormente, ele foi conduzido até o sistema prisional. De acordo com a autoridade policial, o material apreendido foi encaminhado à perícia.

Denúncias

A delegada reforça a importância da denúncia, no caso de outras possíveis vítimas.



“A mulher pode procurar a delegacia de Polícia Civil em Cataguases, que fica Rua Antero Ribeiro, 180, no Bairro Popular, ou ligar para a unidade policial no número (32) 3421-1129, para que o suspeito também possa responder por outros atos ilícitos supostamente praticados”, conclui.