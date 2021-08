Aposta de R$ 5 na sinuca termina em morte

LF Lélis Félix

(crédito: câmera de segurança flagraram o crime)

O que era pra ser apenas um sábado de diversão em um bar de Brasilândia de Minas, na Região Noroeste do estado, terminou em homicídio. Dois homens resolveram apostar R$ 5 na sinuca, mas a situação acabou em conflito e morte.



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 33 anos que perdeu a aposta entregou ao adversário, de 36 anos, uma nota de R$ 100 para pagar a 'dívida'. Entretanto, o ganhador não tinha troco e os dois homens começaram a discutir.

O jogador derrotado teria golpeado o oponente no braço com o taco de sinuca. Na sequência, o homem de 36 anos deixou o bar. Segundo a Polícia Militar, pouco tempo depois, o homem retornou e disparou vários tiros.

Adevilson Alves Cardoso, de 33 anos, foi atingido no peito e morreu no bar, no Bairro Porto.



Com ajuda de imagens de câmeras de segurança, os PMs identificaram e prenderam o envolido. Ele estava em uma residência no Centro de Brasilândia de Minas. Aos militares, ele confessou o crime e indicou onde estava a arma e as munições. Foi apreendido um revólver calibre .38, com três cápsulas deflagradas.

O suspeito disse que o crime foi motivado pela discussão em torno da aposta na sinuca. Ele foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.