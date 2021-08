Isolamento acústico: aprenda o passo a passo de como fazer em seu imóvel

U UAI

Ninguém merece perder uma noite tranquila de sono por causa do barulho da rua ou ainda ficar preocupado quando está incomodando a vizinhança porque quer aprender a tocar bateria, não é mesmo? Então, veja neste conteúdo dicas de isolamento acústico para ficar mais tranquilo.

Construções antigas eram mais reforçadas, mas atualmente os prédios são construídos com estruturas mais finas, por motivos de economia, deixando passar muitos sons, principalmente em apartamentos.

Embora a NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabeleça índices mínimos de isolamento acústico, muitas vezes o incômodo pode ocorrer.

Afinal, o que é isolamento acústico residencial?

O isolamento acústico consiste em materiais utilizados no momento da construção para impedir a passagem de sons tanto interna quanto externamente.

As antigas casas de madeira tinham menos recursos, mas a alvenaria possibilita materiais que impeçam a transposição do som de forma mais resoluta.

Essa medida pode significar a paz dos moradores. Afinal de contas, imóveis localizados próximo a escolas, centros comerciais, salões ou oficinas recebem mais os sons externos.

Entretanto, também pode existir o tratamento sonoro no momento da construção. Este, por sua vez, se refere ao isolamento do som interno do ambiente. Imagine um auditório, por exemplo, que precisa reduzir a quantidade de som refletida para os imóveis vizinhos. Nestes casos, é feito o tratamento sonoro.

Onde fazer o isolamento acústico?

O isolamento acústico pode ser feito em qualquer espaço da sua casa. Seja na cozinha, que fica mais próxima à rua, no home office ou no seu cantinho de estudos que necessita de um ambiente silencioso, o quarto ou ainda a sala de estar.

É normal, por exemplo, que as pessoas que moram em regiões centrais queiram se livrar do barulho do comércio e das avenidas colocando isolamento acústico nas janelas, com uma camada extra de proteção.



Nesse sentido, famílias com crianças ou pessoas idosas em casa optam por essa medida para ter mais sossego quando estão em suas residências.

Dicas caseiras de como amenizar a propagação do som

Você sabia que um simples tapete ou quadro pode ajudar a amenizar o barulho que vem do vizinho? Então, acompanhe dicas a seguir que podem lhe ajudar a combater o som externo.

Coloque cortina em todas as janelas

Isso porque o tecido tem a capacidade de absorver os sons, portanto, quanto mais grosso, melhor.



Espalhe puffs e almofadas pelo chão



Morando em apartamento, você pode evitar que o barulho do seu imóvel passe para o andar de baixo. Portanto, aproveite para espalhar almofadas e puffs decorativos nos cômodos.



Use cabeceira na cama: se o barulho vem do quarto ao lado do seu apartamento, você pode trocar a cabeceira da sua cama por uma mais robusta, de preferência com acabamento de tecido, que ajuda a barrar o som externo.



Espalhe quadros pelas paredes



Outra dica é colocar quadros com molduras largas nas paredes, pois o objeto também contribui para a redução da emissão de sons.



Invista em papel ou adesivo de parede



O papel e o adesivo de parede também funcionam como filtro para reduzir o barulho entre os imóveis, principalmente se tiverem uma espessura mais grossa.

Como investir em materiais de isolamento acústico

Mas se você busca uma solução definitiva contra o barulho, é recomendado investir em materiais mais eficazes, como os que você verá a seguir.

Drywall



Utilizado para dividir ambientes, o drywall também é útil para amenizar o barulho. Basicamente, ele é feito a partir de placas de gesso que são muito eficientes na contenção do som. A sua aplicação, no entanto, pede mão de obra especializada.



Manta acrílica



Ela é um tipo de isolante acústico que pode ser aplicado em portas, paredes, teto e piso. Com um pouco de pesquisa, é possível aplicá-la sozinho.



Janela antirruído



Outra dica é, na hora da construção ou reforma, escolher janela antirruído. O vidro tem uma espessura maior, que oscila entre 8 mm e 24 mm, aumentando a proteção contra os ruídos.

Porta antirruído



Ela replica o mesmo conceito da janela, mas é feita de madeira maciça e recebe um tratamento adicional contra ruídos.



Espuma isolante



É utilizada em ambientes que realmente precisam isolar o som, como estúdios. Em casa, ela não tem efeito estético, mas pode ser uma solução.