Policiais vão abastecer viatura e acabam apreendendo 5 toneladas de maconha

A PRF explica que um grupo de agentes parou para abastecer a viatura em um posto de gasolina situado no km 32 da BR-364. No local, os policiais observaram um caminhão-tanque se movimentar com a carga mal acondicionada, o que poderia comprometer a segurança viária.

Eles então foram orientar os motoristas a respeito do descuido, quando notaram que a dupla ficou nervosa. "Ao serem questionados sobre origem e destino da carga, motorista e passageiro apresentaram bastante nervosismo e contradições nas informações prestadas", conta, por nota, a corporação.

Quando observaram, também, que o reservatório apresentava soldas em todas as aberturas, os agentes anunciaram aos responsáveis pelo caminhão que faria uma checagem no interior do reservatório. Nesse momento, a dupla confessou que transportava drogas.

"Informaram também que o caminhão foi pego na cidade de Coxim (MS) e que o destino seria a cidade de São Paulo (SP). Os detidos receberiam a quantia de R$ 5 mil, cada um, pelo transporte da droga", afirmam os policiais rodoviários.

Armazenado em tabletes, o carregamento de entorpecentes pesava 5.152 kg. A substância foi levada à Delegacia de Polícia Federal de Uberaba, assim como os dois transportadores. "Se negociada, a maconha apreendida poderia render mais R$11 milhões aos traficantes", calcula a PRF.



Segundo a corporação, é a maior apreensão de drogas da PRF-MG no ano de 2021. O recorde anterior ocorreu em uma apreensão na região de Uberaba, também no Triângulo, realizada no último dia 26 de junho, quando foram apreendidas mais 3 toneladas (3.157kg) de maconha.

