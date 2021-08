Movimento LGBTQIA+ protesta contra título dado a deputado Marco Feliciano

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

(crédito: Wladimir Raeder/Divulgação)

Com cartazes e gritos de protesto, dezenas de pessoas do Coletivo Pela Diversidade Beth Pantera e simpatizantes se manifestaram, na noite desta segunda-feira (16/8) em frente à Câmara Municipal de Uberaba (CMU), contra o Título de Cidadania Uberabense entregue ao deputado federal Marco Antônio Feliciano (Republicanos), na segunda-feira da semana passada.

O vereador Pastor Eloisio Santos (PTB), autor da indicação, afirmou que a aprovação do título foi unânime na CMU devido aos "vários serviços que o deputado já prestou na cidade nas áreas social, cultural e religiosa".



Por outro lado, o Movimento Beth Pantera declara que esta aprovação foi uma cena lamentável e de ataque simbólico à comunidade LGBT+ de Uberaba.



“Marco Feliciano é réu condenado por danos morais coletivos em razão de ataques à comunidade LGBT, pelo TJSP, e por danos morais em ação movida pelo ex-deputado Jean Wyllys, no TJRJ”, justificou o Movimento, por meio de nota divulgada em sua página de Facebook.



Ainda segunda a nota do Movimento LGBTQIA+ de Uberaba, o título de cidadão uberabense deve ser oferecido a pessoas que tenham contribuído significativamente com a cidade. “Em sua vergonhosa justificativa, o vereador Eloisio citou supostas palestras e o apoio à Marcha para Jesus em Uberaba, oferecidos por Feliciano”, diz a nota.



O pastor Eloisio classificou o protesto como legítimo e pacífico, mas discorda que o deputado Marcos Feliciano não tenha prestado serviços relevantes para Uberaba.

“Todos os anos ele ajuda na arrecadação de alimentos para famílias carentes com as suas palestras que são realizadas duas vezes por ano. Em 2017 arrecadamos 12 toneladas de alimentos. O deputado presta serviços relevantes em Uberaba nas áreas do social, cultural e religiosa".

"Além disso, é importante destacar que a aprovação do título na Casa foi unânime”, ressaltou o vereador Eloisio Santos (PTB), que também fez questão de destacar que nesta quarta-feira (18/8), às 18h, o Movimento Beth Pantera fará o uso da palavra no Plenário da CMU, com duração prevista de 10 a 20 minutos.