Adolescente dispara três vezes contra professor, mas arma falha

AO Amanda Oliveira

(crédito: Divulgação/ Redes Sociais)

Um professor conversava com sua noiva, dentro de um bar, no último domingo (15/8), quando sofreu uma tentativa de homicídio. O momento em que o autor aponta a arma e tenta atirar, diversas vezes contra ele, foi flagrado por câmeras de segurança. O caso ocorreu em Guaratinga, no sul da Bahia.

A Polícia Civil local identificou que um adolescente, de 15 anos, que seria ex-aluno da vítima, como o principal suspeito pelo crime.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver três tentativas de efetuar os disparos e, em todas as vezes, a arma falha. Em seguida, o suspeito foge. O casal só nota a situação quando uma pessoa na mesa ao lado relata o que havia acontecido.

Um registro foi feito na Delegacia Territorial (DT) de Guaratinga, que passa a investigar o caso. Até a publicação desta matéria, não houve confirmação sobre o que teria motivado o ato.