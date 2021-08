Mais de 8,5 milhões de brasileiros estão com a 2ª dose atrasada

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Gent Shkullaku/AFP)

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (20/8) que o número de brasileiros que não voltaram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal contra a covid-19 com a segunda dose do imunizante cresceu novamente. Em 10 dias, o número aumentou em 1,5 milhão de pessoas, chegando a 8,5 milhões de brasileiros com a segunda dose atrasada.

"Enquanto 52,9 milhões de brasileiros cumpriram o seu papel e completaram o esquema vacinal, mais de 8,5 milhões de 'atrasadinhos' deixaram de voltar ao posto de vacinação para receber a segunda dose", alertou a pasta nesta sexta-feira. Há 10 dias, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que 7 milhões de brasileiros estavam com o esquema vacinal em atraso.

O estado com mais retardatários para receber a segunda dose é São Paulo, onde 1,69 milhão de pessoas precisam voltar aos postos para completar o esquema. Depois estão Rio de Janeiro, com 1,06 milhão de segunda doses atrasadas, e Minas Gerais, com 1,02 milhão.

O Ministério da Saúde reforça que apenas com as duas doses aplicadas é garantida a maior efetividade na imunização contra a covid-19. No contexto de disseminação da variante Delta, mais transmissível que as outras, a segunda dose torna-se ainda mais importante.

"É importante ressaltar que todas os agentes imunizantes disponíveis para aplicação no Brasil são eficazes contra a Delta, principalmente nas formas mais graves da doença", disse a pasta.

No início de julho, o ministério lançou uma campanha de incentivo à segunda dose. Na época, a pasta contabilizava 3,4 milhões de pessoas com a segunda dose atrasada. Hoje, o número é maior que o dobro.