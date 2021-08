Em Fortaleza, mulher é baleada e morre dentro de shopping

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Reprodução)

Uma mulher foi baleada dentro de uma loja do shopping Iguatemi, em Fortaleza (CE), na noite desta sexta-feira (20/8).

Clientes e funcionários do shopping foram surpreendidos ao ouvir um disparo no local. Infelizmente, a funcionária da joalheria Tânia Joias não resistiu e morreu. Segundo apuração do jornal O POVO, a assessoria de imprensa do estabelecimento informou que a Polícia ainda está investigando as circunstâncias da morte.

A Polícia Militar também foi procurada e ainda não respondeu. Um vídeo gravado por pessoas que circulavam no shopping mostra a equipe de salvamento tentando reanimar a vítima.