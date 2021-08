Prefeito morre ao sofrer mal súbito durante partida de futebol

Ed Estado de Minas

(crédito: Prefeitura de Perdigão/Divulgação))

O prefeito de Perdigão, no Centro-Oeste de Minas Gerais, Gilmar Teodoro (PSDB), morreu na noite desta quinta-feira (19/8) após sofrer um mal súbito enquanto joga bola com os amigos no Clube Municipal.

Gilmar chegou a ser socorrido e foi levado para o hospital. Os médicos chegaram a tentar reanimá-lo, sem sucesso.

Teodoro tinha 64 anos. Reeleito pelo PSDB, com 53,76% dos votos, estava no terceiro mandato como prefeito. Ele esteve à frente da gestão do município nos períodos de 2005 a 2008 e de 2017 a 2020.

Era bancário aposentado, empresário e fazendeiro. Ele deixa esposa e três filhos.

Por causa da pandemia da COVID-19, o velório foi dividido em duas etapas. A primeira, ainda pela manhã, de 7h às 9h, foi restrito aos familiares. De 9h às 13h passou a ser aberta ao público. O sepultamento também será realizado na cidade.



Pesar



Em nota, a Câmara de Perdigão disse ter recebido a notícia com pesar e lamentou a perda.

“Neste momento de dor, a Câmara Municipal de Perdigão, por intermédio de seu Corpo Legislativo, se solidariza com seus familiares e expressa as mais sinceras condolências pela perda de quem tanto contribuiu com a história de nosso município”.



Moção



O presidente da Câmara de Divinópolis, o vereador Eduardo Print Jr, do mesmo partido do prefeito, determinou o protocolo de uma Moção de Pesar junto ao legislativo de Perdigão.

Em nota, Print Jr. destacou o “valor político, moral, ético e de trabalho” de Teodoro. Solidarizou-se com amigos e parentes e ressaltou a importância dada pelo prefeito à união de esforços entre os municípios do Centro-Oeste.

“Como presidente Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro, o prefeito de Perdigão, que teve uma brilhante carreira política surpreendentemente interrompida pelos desígnios de Deus, cumpriu com brilhantismo esta responsabilidade levando em consideração a preservação do meio ambiente e encontrando soluções em prol do desenvolvimento sustentável”, afirmou.



Vice



O cargo deverá ser assumido pelo vice, o empresário Juliano da ABS (Avante). De Pará de Minas, ele mora no município há cerca de 20 anos.