Polêmica sobre morte de Olavo de Carvalho é falsa, afirma hospital

AO Amanda Oliveira

O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo, negou a informação de que o escritor e influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho, de 74 anos, teria morrido.

Os rumores sobre o óbito dele e um possível "acobertamento" ganharam força na tarde desta quarta-feira (25/8) e se tornou um dos assuntos mais comentados do país quando sua filha Heloisa de Carvalho publicou uma declaração nas redes sociais.

Na publicação do Twitter, ela diz: "Não sei se é verdade, mas chegou aos meus ouvidos que o Olavo já faleceu e estão segurando a notícia para mais perto do dia 7/9 para soltar e inflar de bolsolavetes na rua. Já disse não sei se é verdade”.



O óbito do guru bolsonarista seria revelado próximo do dia 7 de Setembro para estimular apoiadores do presidente Jair Bolsonaro a ocuparem as ruas em manifestações previstas para acontecer no feriado da Independência.

Olavo deu entrada no hospital, no dia 9 deste mês, para tratamento de uma insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção sistêmica. Em nota divulgada no dia 14 de agosto, o hospital diz que o quadro clínico dele é estável, mas que não há previsão de alta médica.

Apesar de ter sido divulgada há mais de uma semana, a assessoria de imprensa informou que segue valendo.

LEIA A ÍNTEGRA DO COMUNICADO:

"O paciente Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (74) deu entrada na Unidade de Emergência do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), no final da noite de segunda-feira (9), com quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção sistêmica. Ele permanece internado com quadro clínico estável, sob cuidados supervisionados pelo Prof. Dr. José Antonio Franchini Ramires.



Novo boletim médico será divulgado apenas na alta hospitalar, em data ainda não prevista."