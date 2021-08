Casa de Agnaldo Timóteo é invadida na Barra da Tijuca

CB Correio Braziliense

(crédito: Jardiel Carvalho/Divulgação)

A casa do falecido cantor Agnaldo Timóteo, no Rio de Janeiro, foi invadida na madrugada desta quarta-feira (25/8). Dois homens pularam o muro e atearam fogo na placa de "vende-se". Uma funcionária que estava no local, devido a uma invasão anterior, conseguiu controlar o incêndio.

A mansão em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, faz parte da herança deixada pelo artista, que foi mais uma vítima da covid-19. Agnaldo deixou metade do patrimônio, avaliado em R $16 milhões, para Keyty Evelyn, de 14 anos. Ela foi criada pelo cantor desde os 2 anos de idade e se tornou a maior herdeira do cantor.

Em 16 de agosto, a casa foi depredada, teve o portão e vidros da mansão forçados. O sobrinho e ex-assessor, Timotinho, divulgou um vídeo do ocorrido.

O advogado do cantor, Sidney Lobo Pedroso, suspeita que os ataques estejam relacionados à distribuição da herança. Ele conclui que já foram tomadas as devidas providências na polícia.