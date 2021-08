Campeã do 'BBB17', Emilly Araújo anuncia fim do noivado com Paulo Simão

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Emily Araújo, campeã do Big brother Brasil 17, anunciou o fim do relacionamento com o empresário Paulo Simão. Os dois haviam namorado em 2018, terminaram, mas retomaram o relacionamento no ano passado. Em janeiro deste ano, eles ficaram noivos.

Nas redes sociais, Emily falou sobre o fim do noivado e afirmou que, apesar de viver momentos difíceis, ainda tem carinho por Paulo: "Meu noivado acabou! Desejo tudo de melhor e mais incrível na vida dele. Foram anos intensos, houve muito esforço pra fazer dar certo e muito amor entre nós dois!".

"Toda despedida dói, né?! Por aqui, não está sendo diferente, é como uma montanha russa: dias sorrindo x dias chorando… Dói pensar que uma pessoa em quem eu acreditava passar a vida ao lado, em alguns anos, vai ser um estranho e talvez nem o veja mais… Dói desfazer todos os planos, os filhos, os cachorros, o casamento…", continua a ex-sister.

"Dói, mas é bom lembrar que todo fim não deixa de ser um novo começo, me vejo neste momento diante de um universo a minha espera e espero que esse universo me ame e me aceite como eu sou! Peço, por favor, que respeitem nossa decisão. Não mandem mensagens para ele e nem para mim. Essa decisão não foi tomada do dia para a noite e agora só precisamos de boas energias e força neste momento", finalizou.