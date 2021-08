Serge Onik, ator da Marvel e de 'Jane the virgin', morre, aos 33 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Serge Onik/Instagram/Reprodução)

Serge Onik, ator de séries como Jane the virgin e Agente Carter, da Marvel, morreu aos 33 anos. A informação foi confirmada pelo agente dele ao Entertainment Weekly, mas a causa da morte não foi informada.

"Ele era um dançarino maravilhoso, com um coração imenso, e tocou o coração de todos aqueles que o conheceram. Sentiremos muito a sua falta. É um dia triste para a agência e para a comunidade da dança", lamentou o agente ao site.

Segundo as redes sociais de Serge, será feita uma cerimônia em homenagem ao ator, nesta quinta-feira (26/8), às 10h. "Estaremos transmitindo o serviço para aqueles que desejam estar conosco, mas não podem comparecer pessoalmente", foi informado nos stories do Instagram do artista.



Além de ator, Serge também era dançarino, tendo sido um dos finalistas da 11ª temporada de So you think you can dace, programa de competição de dança. O último trabalho dele foi no filme Em um bairro de Nova York.