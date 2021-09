Integrante do PCC que gerenciava negócios no DF é preso em São Paulo

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Investigadores do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal (Decor/PCDF) prenderam, nessa terça-feira (31/8), um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) — facção oriunda de São Paulo — pertencente à célula do DF. O homem foi preso em Piracicaba (SP) e estava com outros dois rapazes, sendo que um deles é suspeito de participar do ataque a bancos em Araçatuba, em São Paulo, na madrugada dessa segunda-feira (30/8).

Pelo menos 20 criminosos participaram da ação, que durou cerca de duas horas e deixou três mortos e cinco feridos, um deles está internado em estado gravíssimo, após ter os pés amputados depois de ser atingido por explosivos. O faccionado, mais conhecido como Luiz Adriano, ocupava a função de “Geral do Estado” dentro da facção e estava escondido em uma região de chácaras nos arredores da cidade de Piracicaba (SP), onde, de lá, geria os negócios do PCC no Distrito Federal.

Segundo a PCDF, as ações de “Luiz Adriano” foram investigadas no âmbito da Operação Tríade, deflagrada em junho deste ano pela Decor/PCDF,, como forma de conter a tentativa de estabelecimento do PCC na capital federal. Em decorrência dessa investigação contra o criminoso, constava mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário do DF.

Nessa terça-feira, os policiais civis do DF e de SP cumpriram o mandado de busca e apreensão e localizaram e prenderam “Luiz Adriano”. Na casa, os agentes encontraram dois homens que tinham mandados de prisão em aberto. Um deles, inclusive, estava com um ferimento em um dos braços decorrente de troca de tiros com a polícia durante o mega-assalto em Araçatuba.



Araçatuba

Os criminosos teriam contado com o auxílio de um drone para acompanhar a movimentação policial. Eles também fecharam algumas entradas da cidade, bloqueando a passagem da equipe da polícia. Moradores também relataram que encontraram explosivos e munições nas ruas da cidade. A polícia orientou que moradores permaneçam em casa até que a situação seja controlada.

Nessa terça-feira, outros três homens foram presos suspeitos de participarem do mega-assalto. Dois dos suspeitos foram capturados em Piracicaba, ao dar entrada em um hospital para tratar de ferimentos de balas de grosso calibre. O outro homem foi detido em Campinas.