Assalto em Araçatuba: um dos mortos teria sido flagrado filmando ação

Uma das pessoas que morreram durante um assalto a três agências bancárias em Araçatuba, interior de São Paulo, nesta segunda-feira (30/8), teria sido flagrada pelos criminosos filmando a ação. "Temos uma pessoa que me parece que foi deixar a esposa no local de trabalho e retornou ao centro onde se concentrou a ação dos criminosos para filmar toda a ação. Me parece, são informações preliminares, que os bandidos identificando que ele estava filmando acabaram por matá-lo", afirmou o capitão da Polícia Militar de São Paulo Alexandre Guedes à Globonews.

Outro morador da cidade e um assaltante também morreram durante a ação. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. Uma delas, um homem, teria mexido em objetos deixados pelos criminosos que teriam explodido. Ele teve os pés amputados. "Sabemos que um homem por algum motivo mexeu nesse objeto, nessa bomba ou talvez pelo sensor ela acabou detonando. Esse homem teve membros amputados e foi socorrido ao hospital da cidade", disse Alexandre Guedes.

O prefeito Dilador Borges (PSDB) pediu para que as pessoas evitem sair de casa, pois ainda há informação de que tem explosivos espalhados pela cidade.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, coronel Álvaro Batista Camilo, os criminosos tiveram informação privilegiada para executar a ação. "Precisamos trabalhar melhor a informação com os bancos e com a área federal. Ali era uma tesouraria do banco, uma central de distribuição de recursos do Banco do Brasil. É mais uma ação com informação privilegiada, e as investigações já estão andando para chegar aos autores", disse em coletiva de imprensa de entrega de doses da CoronaVac nesta manhã.

Os criminosos roubaram três agências bancárias e saíram atirando e fazendo moradores de reféns no caminho. Duas pessoas foram presas até o momento.