Araçatuba: Seis pessoas já foram presas; 98 explosivos foram desativados

TM Thays Martins

(crédito: Polícia Militar/Divulgação)

Dois homens suspeitos de participação no assalto a três bancos de Araçatuba, interior de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (30/8), foram presos em Piracicaba nesta terça-feira (31/8). Os dois estão internados na Santa casa da cidade com ferimentos de bala. Um está estável o outro em estado grave.

Na madrugada desta quarta-feira (1/9), um corpo baleado foi encontrado em Sumaré, cerca de 20km de Piracicaba. A polícia acredita que o homem possa ter envolvimento no assalto.

Ao todo, seis pessoas já foram detidas suspeitas de terem participação no crime. Um deles foi localizado com um suspeito de integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC) no Distrito Federal. Um outro suspeito detido, também na segunda-feira, foi ouvido e liberado.



O Fórum Brasileiro de Segurança Pública classificou o assalto como o mais violento do tipo nos últimos dois anos. Ao todo, foram desativados 98 explosivos espalhados pela cidade. Os artefatos foram encontrados nas ruas, nos bancos e nos veículos abandonados.