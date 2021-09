Mega-Sena: brasiliense faz aposta pela internet e ganha R$ 154,8 mil

RF Roberto Fonseca

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Um apostador do Distrito Federal passou perto de ficar milionário, mas mesmo assim ganhou bolada. Ele acertou cinco das seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira (1º/9) no concurso 2405 da Mega-Sena. Por ter errado um número, deixou de levar o prêmio de R$ 27.603.547,93, mas por ter acertado a quina da Mega vai receber R$ 154.808,90.

Ele fez um jogo simples de seis dezenas, no valor R$ 4,50. A aposta mínima pela internet, no entanto, é de R$ 30, que podem ser utilizados em várias modalidades. Vale lembrar que a chance matemática de acertar os seis números da Mega com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Para levar a quina, a probabilidade é de uma em 154.518. Já a quadra é de uma em 2.322.

Os números sorteados no concurso 2405 foram: 21-38-48-49-53-59. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Outros 17 bilhetes em todo Brasil também acertaram a quina. A quadra teve 2.630 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.513,61.

O próximo concurso da Mega-Sena é o 2406, com sorteio previsto para as 20h de sábado (4/9). A expectativa da Caixa é de que sejam distribuídos R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado nas lotéricas ou no site da Caixa.