Mega-Sena chega a R$ 28 milhões; 2 brasilienses levaram R$ 49 mil no sábado

RF Roberto Fonseca

(crédito: Markus Krisetya/Unsplash)

A Mega-Sena desta quarta-feira (1º/9) vai distribuir uma verdadeira bolada aos acertadores. Com sorteio marcado para as 20h no Espaço Caixa Loterias, no terminal rodoviário do Tietê em São Paulo, o concurso 2405 tem R$ 22.470.410,90 acumulados. Contando com as novas apostas, a Caixa estima que o prêmio ao acertador das seis dezenas ficará em torno de R$ 28 milhões para quem cravar as seis dezenas.

No último sábado (28/8), dois apostadores do Distrito Federal ganharam uma boa grana. Eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2404 da Mega-Sena. Quase levaram o prêmio principal, mas, por terem acertado a quina da Mega-Sena, receberam R$ 49.870,87.

Os dois sortudos do DF registraram um jogo simples de seis dezenas, no valor R$ 4,50. Um fez a aposta na Loterias Castelo Forte, na QNM 33 de Ceilândia. O outro registrou o bilhete na Lotérica Magia da Sorte, na 711 Norte. Vale lembrar que a chance matemática de acertar os seis números da Mega com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Para levar a quina, a probabilidade é de uma em 154.518. Já a quadra é de uma em 2.322.

Os números sorteados no concurso 2404 foram: 01-19-35-40-47-54. Outros 41 bilhetes em todo Brasil também acertaram a quina. A quadra teve 2.492 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.229,33.

O próximo concurso da Mega-Sena é o 2405, com sorteio previsto para as 20h desta quarta. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou no site da Caixa.