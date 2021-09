Convidada questiona se padre é 'bom de cama' e choca Fátima Bernardes

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: reprodução / TV Globo)

O Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, recebeu nesta sexta-feira (03/09), o padre Patrick, que é um fenômeno nas redes sociais por responder seus seguidores de uma forma bem sincera e engraçada.

A apresentadora fez uma brincadeira com a plateia virtual e os convidados puderam fazer perguntas ao sacerdote de Parauapebas, do Pará.

"Bom dia, padre Patrick. Ave Maria. Quero saber se namorar com dois é pecado e pensar em um, dois ou três também?", questionou Luzia, que falou diretamente de Alagoas.

"Deixa eu te falar uma coisa, estava te vendo antes do programa começar e vi que você falou que quer tirar minha batina. Vamos fazer o seguinte, para de pensar nesses dois ou três e vamos casar nós dois, tô de férias, vou passar em Alagoas e te trago pro Pará. Topa?", brincou o católico.



Fátima riu da situação e brincou que seu programa "casou um padre".

"Bem que queria, vai ser uma lua de mel 100%, adoro, no jeito que tô na seca com 79 anos. Se você for bom de cama nós estamos prontos", rebateu a convidada e arrancou gargalhadas da plateia e da cantora Gaby Amarantos, que estava no palco da emissora carioca.

"Meu Deus, olha o horário. 11h04 da manhã. Pergunta de Maria do Catro, no Ceará. Maria, solta sua pergunta pelo amor de Deus", disparou Bernardes na sequência, tentando seguir com a atração matinal e mudando de assunto.

Sem papas na língua, Luzia, então, pensou até na lua de mel e provocou o religioso.