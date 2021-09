Diamantes avaliados em R$ 1 milhão são roubados, mas recuperados pela PRF

JD Júlia Dara - Estado de Minas

(crédito: PRF/Divulgação)

Menos de 24h após um roubo milionário ser realizado em Montes Claros, no Norte de Minas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu interceptar a carga de diamantes roubados. Os agentes realizaram uma operação nesta sexta-feira (10/9) e conseguiram prender os assaltantes quando o produto já era levado em direção a São Paulo, na BR-381, na altura de Oliveira, no Centro-Oeste mineiro.

O roubo foi realizado ontem (9/9) na cidade do Norte de Minas. Cinco homens roubaram uma empresa revendedora de pedras preciosas em Montes Claros. Com informações repassadas pela Polícia Militar, a PRF conseguiu se preparar para identificar o possível veículo utilizado pela quadrilha, que tinha como destino final o estado paulista.



Na altura de Oliveira, um pouco depois da metade do trajeto total de mil quilômetros, os cinco suspeitos foram parados e presos pelos agentes. Eles estavam em um Fiat Uno Prata e a operação foi realizada na manhã de hoje. Todos os envolvidos no crime possuem passagens anteriores pela polícia.



Além de prender os cinco homens, foram recuperadas as pedras preciosas roubadas e apreendidos telefones celulares, folhetos sobre pedras preciosas e um relógio de pulso. A ocorrência será encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em BH.