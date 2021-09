Consórcio de imprensa: Brasil registra 667 mortes por covid-19 em 24h

AE Agência Estado

O Brasil registrou 667 novas mortes pela covid-19 neste sábado, 11. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, e ficou em 468, abaixo de 500 pelo quarto dia consecutivo.

A contagem é do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Confira os dados sobre a pandemia do coronavírus e sobre o ritmo de imunização no menu Indicadores, no topo do terminal Broadcast, em Covid-19.

Neste sábado, o número de novas infecções notificadas foi de 14.079. No total, o Brasil tem 586.590 mortos e 20.988.702 casos da doença.