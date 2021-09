JE Júlia Eleutério

(crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

O Distrito Federal registrou neste sábado (11/9) mais 10 óbitos por covid-19 e 589 novos casos da doença. Segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES), 479.284 pessoas pegaram a doença, sendo que 461.636 estão recuperados, e 10.201 morreram.

Dos óbitos notificados nas últimas 24h, todos eram moradores do DF e nove tinham comorbidades. Além disso, a maioria (seis) tinha acima de 50 anos. De acordo com a pasta, a média móvel de mortes há uma semana atrás, no dia 4 de setembro até hoje, foi de 12,9 óbitos/dia, e a da semana anterior a ela, do dia 28 de agosto ao dia 4, foi de 12 óbitos/dia. No entanto, desde meados de maio, a média móvel de óbitos tem apresentado uma tendência de queda.



Em relação a taxa de transmissão, a secretaria registrou o valor de 0,97. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), se a taxa for menor que 1, a pandemia tende a acabar. Caso seja maior que 1, avança. Nesta sexta-feira (10/9), o valor indicava 0,95.

Leitos

Os hospitais da rede pública de saúde estão com uma taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 de 51,11%, sendo 69 leitos ocupados, 66 vagos e outros 21 bloqueados. O total de leitos públicos é de 168. Nos hospitais privados, a taxa de ocupação é maior com 129 leitos sendo usados, o que corresponde a 78,66% do total de 183 leitos. Outros 37 estão vagos e 17 bloqueados.