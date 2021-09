Cinco padres do Santuário Basílica de Trindade estão com covid-19

PM Pedro Marra

(crédito: Divulgação/Santuário Basílica do Divino)

Cinco sacerdotes do Santuário Basílica de Trindade, localizado na Região Metropolitana de Goiânia, foram diagnosticados com covid-19. Dois deles, padre Jesus Flores, 88 anos, o padre José Zamuner, 81, estão internados.

O caso que inspira mais cuidados é o do padre Jesus. Desde a última segunda-feira (6/9), ele está na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital do Coração de Goiás, sedado e respira com ajuda de aparelhos. O religioso tem problemas cardíacos. Já o padre José Zamuner, está em tratamento no Hospital Ortopédico de Goiânia.

Isolamento

Os sacerdotes Geraldo Teixeira, 65, e Henrique Demartini, 80, estão com sintomas leves. O padre Welinton Silva, 34, está assintomático. Os três cumprem quarentena isolados em casa. A assessoria de imprensa do Santuário do Pai Eterno divulgou uma nota informando que todos os cuidados sanitários exigidos pelas autoridades estão sendo cumpridos. E que todos os religiosos estão imunizados com as duas doses da vacina contra a covid-19.

"Além e acima disso, interessa-nos defender e preservar a vida de todas as pessoas. A equipe missionária que serve ao Santuário, com todos os seus membros vacinados, tem enfrentado uma dificuldade representada por casos de covid-19", diz o texto.

O Santuário destaca que "três padres têm sintomas leves e um se encontra hospitalizado. Pedimos o apoio e oração de todos", conclui o centro religioso.