Mulher dá à luz um menino em uma ambulância no Anel Rodoviário, em BH

(crédito: A família ainda não informou o nome da criança (foto: Via 040/Reprodução))

Uma mulher deu à luz a um menino dentro de uma ambulância em pleno Anel Rodoviário de Belo Horizonte na tarde desta desta terça-feira (14/9). Sirlene Sousa estava em um carro tentando chegar ao hospital, quando um veículo administrativo da Via 040, concessionária que opera a pista, passou ao lado.

Segundo Guilherme Timóteo, funcionário da Via 040, ele estava indo para o seu descanso quando passou por um carro que estava buzinando e chamando a atenção para a mulher, que parecia estar em trabalho de parto.

le colocou Sirlene no veículo e acionou a sirene para abrir caminho no congestionamento da rodovia. Quando chegou próximo ao Bairro Madre Gertrudes, ele avistou uma ambulância da própria Via 040. Sirlene foi colocada no veículo, mas não deu tempo: ela entrou em trabalho de parto e deu a luz. A mãe e o bebê foram encaminhados para o Hospital Municipal de Contagem e passam bem. A família ainda não informou o nome da criança.



O bebê é o primeiro a nascer no Anel Rodoviário desde que a Via 040 assumiu a concessão da pista, em 2015.