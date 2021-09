Jardinagem: 4 ideias para criar o seu jardim em casa ou apê pequenos

Ed Estado de Minas

(crédito: lugar certo/ reprodução )

As plantas trazem uma energia especial à casa ou apartamento. Mas muitos ficam pensando em como montar um jardim se o espaço é compacto. No entanto, o jardim em casa ou apartamento pode ser uma realidade sim.

Acompanhe as ideias especiais deste conteúdo para colocá-las em prática.



Logo no início da pandemia da Covid-19, as pessoas passaram mais tempo em casa. Para manter a saúde mental e estar em um local mais agradável, elas aumentaram as buscas por jardinagem na internet. Para se ter uma ideia, o termo “jardim vertical” teve um salto de 600% entre os meses de abril e maio de 2020 nos buscadores da internet.

Mas pode-se dizer que esse costume se manteve. Para as pessoas que pensam que têm pouco espaço, mas gostariam de colocar mais verde em seu lar, é importante pensar no modo como vão fazer o seu jardim. Sendo assim, veja as dicas a seguir.

Diferentes jardins para sua casa

1. Jardim vertical

O jardim vertical é a solução ideal para imóveis pequenos. Isso porque ele pode aproveitar uma parede ou ainda ser usado para separar cômodos.

Também conhecido como parede verde, ele pode ser feito de vários materiais. E entre os seus benefícios estão o conforto térmico, o ar puro e, sobretudo, a beleza.

A estimativa é que os imóveis com jardins reduzam em até 30% os gastos com o uso de ar-condicionado.

Dependendo da localização no seu imóvel, o jardim de inverno pode atrair beija-flores e abelhas, contribuindo assim com a natureza.

2. Jardim de vasos

Esta solução é perfeita para quem tem um pouquinho mais de espaço, uma mesa ou aparador ociosos em casa.

A dica é escolher o espaço, fazer uma composição de tamanhos variados de vasos e escolher as plantas que melhor se adaptam ao local.

Portanto, se for na área interna ou externa, atente-se à incidência de sol ou a passagem de correntes de ar. Isso porque muitas plantas são mais frágeis e precisam de um local arejado, porém sem vento.

3. Jardim de inverno

Agora, se você está construindo ou reformando o seu imóvel, considere um espaço para um jardim de inverno. Além de agregar valor à decoração, ele será uma terapia para você, que se preocupará em cuidar das plantinhas, regando, podando e evitando as pragas mais comuns.

Para compor o ambiente, você pode ainda usar pedras. Elas absorvem a umidade e ainda dão um toque especial. Além disso, você pode cercar o espaço com vidro, o que fica bastante elegante.

4. Suporte aéreo para plantas

Essa dica é um encanto. Enfim, mesmo que você observe o imóvel e veja que não há nenhum espaço sobrando para o jardim, você pode utilizar o teto. É isso mesmo.

Que tal escolher alguns ganchos bem modernos e estilosos a fim de colocá-los no teto e escolher vasos pendentes, com folhagens, como a samambaia?

Você ainda pode pendurar pequenos vasinhos, criando um jardim flutuante. A solução também é interessante para casas com crianças e pets, pois eles não conseguirão alcançar as plantas.

Jardinagem (foto: Lugar certo / reprodução )





Pesquise e escolha as plantas mais adequadas

E agora vem a nossa dica final. Você precisa escolher plantas adequadas ao espaço do jardim. Afinal, há espécies que não sobrevivem sob o sol forte ou ainda na sombra. Nesse sentido, pergunte ao vendedor qual é a melhor opção.



Além disso, lembre-se que as plantinhas são seres vivos que precisam de cuidados regulares.

Umedeça a terra, troque o adubo, faça a poda e use inseticidas naturais para conter as pragas. E se for preciso se ausentar do imóvel por alguns dias, peça que alguém vá ao local para regar os vasos.



Concluindo, o jardim em casa ou apartamento pequenos está ao seu alcance. Então, coloque a criatividade para funcionar, pesquise sobre as espécies e capriche no seu jardim.