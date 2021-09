Abertas as inscrições para programa de empreendedorismo feminino

LV Luíza Victorino*

(crédito: +Unidos)

Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com o fundo de investimento social colaborativo +Unidos, abriram inscrições para a segunda edição do programa Academia para Mulheres Empreendedoras (AWE, sigla em inglês). O projeto conta com 90 vagas para lideranças femininas de todo Brasil que desejam ampliar seus negócios. Para participar, a candidata deve ter entre 25 e 55 anos, possuir um empreendimento estabelecido por no mínimo 2 anos e ter de 2 a 5 funcionários.

O programa ocorrerá em formato on-line entre os meses de novembro de 2021 e março de 2022. Uma vez selecionadas, as 90 empreendedoras receberão o suporte técnico necessário para acompanhar as atividades, que contam com apoio pedagógico do Instituto Somos Todas Marias.

A programação inclui 10 módulos sobre finanças, planejamento financeiro, vendas, marketing, operações e gerenciamento, além de palestras, oficinas e interação com empreendedoras de sucesso. Ao fim do curso, caso as condições sanitárias permitam, as selecionadas farão a apresentação de seus planos de negócios em São Paulo, competindo por um investimento de capital semente.

Julie McKay, adida cultural adjunta da Embaixada dos EUA, ressalta que as selecionadas devem ter disponibilidade de seis horas semanais e que os pequenos negócios são o foco do programa. “Queremos ajudar mulheres empreendedoras que estão no momento para ampliar e expandir, que têm negócios bem sucedidos, mas às vezes não sabem como se fortalecer e avançar para as próximas fases”, explica.

A AWE permitiu que mais de 10 mil mulheres em cerca de 80 países conquistassem crescimento comercial duradouro para suas empresas e criassem uma rede de contato com outras empreendedoras. “Nós sabemos que essas mulheres contribuem positivamente em suas comunidades, famílias e na sociedade em geral e queremos incentivar esse potencial econômico”, ressalta Julie.

Oportunidade

Participante da primeira edição do programa, em janeiro deste ano, Guaíra India, fundadora da Farol Estratégias em Comunicação, afirma que a Academia para Mulheres Empreendedoras foi uma oportunidade de se olhar para dentro. “Quando a gente empreende, não temos tempo de fazer um planejamento para a nossa própria empresa, estamos sempre focados no cliente. Lá (na AWE Brasil), eu pude sentar e analisar meu negócio de fora e fazer tudo que ainda não tinha feito. Hoje, sei onde quero que a Farol chegue no curto, médio e longo prazos”, explica a jornalista.

Seu maior ganho, no entanto, veio do apoio que encontrou. “Empreender normalmente é um ato muito solitário. Quando você tem uma empresa, especialmente sendo mulher, não tem muito com quem trocar informação ou experiência. O mais legal da Academia de Empreendedoras é fazer parte dessa rede de mulheres, que também empreendem como você”, conclui.

As inscrições podem ser realizadas até 26 de setembro pelo link https://maisunidos.org/awebrasil/. E as organizações estão à disposição em caso de qualquer dúvida.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro