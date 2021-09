Homem sobrevive ao cair em poço de quase 20 metros de altura

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

(crédito: Homem caiu dentro de poço de cerca de 18 metros, situado na zona rural de Frutal (foto: Corpo de Bombeiros de Frutal/Divulgação))

Um homem de 32 anos despencou em um poço de aproximadamente 18 metros de profundidade em uma propriedade rural no interior de Minas. O mais impressionante? O rapaz sobreviveu! O caso ocorreu nessa terça-feira (14/9) em Frutal, no Triângulo Mineiro.

Ele foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Frutal, consciente e orientado, sem fraturas aparentes e reclamando de dores na coluna. Ele ficou no fundo do poço com a água batendo nos joelhos. Após ser resgatada, a vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Municipal Frei Gabriel.



O sargento Hanoaka, do 6ª Pelotão de Bombeiros Militar, contou que resgatou a vítima a partir de técnicas de salvamento terrestre e em altura, com o uso de polias, cordas e tripé.



“Desci até o fundo da cisterna de acordo com todos os procedimentos necessários e retirei a vítima com segurança”, explicou o sargento Hanaoka, que coordenou o resgate.



O bombeiro orienta as pessoas que realizam trabalhos de manutenções em cisternas que é preciso ter muito cuidado porque, independentemente da profundidade destes locais, os ferimentos podem ser graves ou até mesmo levar a óbito.



“A pessoa precisa sempre estar amarrada com dois pontos de ancoragem e nunca ficar solta nas proximidades do poço ou trabalhar sozinha”, destacou o bombeiro.