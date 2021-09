Homem ateia fogo em área de proteção ambiental e é multado em R$ 3,8 milhões

BL Bruno Luis Barros - Especial para o Estado de Minas

(crédito: Conforme a PMMG, o incêndio florestal causou a destruição da vida animal e vegetal e consumiu diversas plantações (foto: PMMG/Divulgação))

Após provocar um incêndio de grandes proporções em uma área de proteção ambiental da Serra de São José, na cidade de São João del-Rei, um homem de 44 anos foi multado pela Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMG) nesta quinta-feira (16/9) em mais de R$ 3 milhões.

Questionada pela reportagem, a PMMG informou que o homem ateou fogo em parte de sua propriedade rural – que mantém atividade agrícola no município mineiro localizado no Campo das Vertentes – com o objetivo de diminuir a área de pasto.

No entanto, as chamas se alastraram, e um grande incêndio, que começou no dia 5 de setembro e terminou no dia 10 do mesmo mês, destruiu 925 hectares de vegetação – o que também afetou as zonas rurais de Coronel Xavier Chaves e Prados, municípios que integram a área de proteção ambiental da Serra de São José.



Conforme a ocorrência registrada pela PMMG, o incêndio florestal causou a destruição da vida animal e vegetal, empobreceu o solo e consumiu muitas plantações, gerando grandes prejuízos às atividades agrícolas de diversas fazendas da região.

Incêndio de grandes proporções durou seis dias (foto: PMMG/Divulgação) (foto: Incêndio de grandes proporções durou seis dias (foto: PMMG/Divulgação))

Ao todo, cinco aeronaves, um drone, 10 bombeiros militares e 63 brigadistas deram apoio à operação de combate às chamas – que contou com equipes de São João del-Rei e Barbacena.

Por fim, a PMMG informa que o autor foi identificado por meio dos depoimentos de testemunhas. No entanto, o mesmo não foi encontrado durante as diligências policiais no local. Logo, um auto de infração foi lavrado no valor de R$ 3.830.679,02.



Além da multa, o autor responderá pelos crimes de incêndio florestal e danos patrimoniais.