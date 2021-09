Homem entra pela janela do banheiro e estupra grávida de oito meses

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

(crédito: Celular e chinelo são provas recolhidas pela polícia (foto: PCMG))

Um homem de 30 anos, principal suspeito de estuprar uma jovem de 19, grávida de oito meses, foi preso pela Polícia Civil na noite de quarta-feira (15/9), na cidade de Campo Belo, Região Centro-Oeste do estado. O crime ocorreu na madrugada do último dia 8 de setembro.

Segundo as investigações, o homem teria entrado na casa da vítima pela janela do banheiro e, apontando uma faca para a barriga da jovem, obrigando-a a manter relações sexuais com ele por quatro vezes. Antes de deixar a casa, o suspeito roubou o celular da vítima.

A partir das informações, os policiais conseguiram identificar o suspeito e a justiça emitiu um mandado de prisão, bem como mandado de busca e apreensão.

Com o suspeito, foi apreendido um par de chinelos, que corresponde à descrição feita pela vítima. O celular dela também foi encontrado. Estava em poder da namorada do suspeito.

As investigações são coordenadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Segundo levantamentos feitos na delegacia, o preso já é investigado por outros delitos sexuais. Ele está sendo encaminhado para o sistema prisional.