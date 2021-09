Homem mais alto do Brasil faz vaquinha para prótese devido amputação

HM Helena Mandarino Dornelas*

Joelison Fernandes da Silva, de 36 anos, é conhecido por ser o homem mais alto do Brasil com 2,37m. Mas agora Ninão, apelido pelo qual é conhecido, terá que amputar uma das pernas devido a um problema de saúde.

A infecção, devido à ostomielite, chegou ao ponto de impedir Ninão de ficar em pé e andar, e agora vai provocar amputação da perna direita.

Em uma entrevista ao portal UOL, Ninão explica: "Preciso fazer uma cirurgia de amputação porque estou com osteomielite no osso do pé. Já faz mais de quatro anos que eu sofro com isso, me impossibilitando de trabalhar, caminhar, ter uma vida normal".

A osteomielite é uma infecção que pode ser manifestada em qualquer osso, é possível controlar com antibióticos e limpeza cirúrgica, mas há o risco da bactéria se espalhar pelo corpo. Então, a amputação se torna a opção em alguns casos. Joelison sofre com dores e sintomas da doença há muitos anos, mas foi diagnosticado há quatro anos.

Após passar três meses internado pela doença, os médicos recomendaram a amputação e Ninão optou por ouvir outras opiniões, voltando para casa e lidando com troca de curativos diárias.

Cansado das dores e dificuldades, além do risco da infecção se alastrar pelo corpo, voltou atrás e decidiu pela amputação. A esperança de melhorar a qualidade de vida, voltar a trabalhar e a andar são a motivação.

Ninão recebeu ajuda de uma influencer da cidade de Assunção (PB) e de uma deputada, para levantar recursos da cirurgia, que não seria possível com o orçamento da família.

Agora, a meta de Ninão é tentar arrecadar dinheiro para colocar uma prótese personalizada. Já conseguiu R$ 35 mil dos R$ 150 mil necessários. É possível colaborar no site.



