Após denúncia anônima, estuprador de 8 crianças em São Paulo é preso em Minas

CS Cristiane Silva - Estado de Minas

Homem foi levado para a Delegacia de Plantão de Contagem - (crédito: Reprodução da internet/Google Maps)

Um homem de 52 anos, foragido da Justiça, foi preso neste fim de semana em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é suspeito de ter estuprado crianças no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), no sábado (18/9), militares do Batalhão de Choque receberam uma denúncia anônima dando conta de que um homem que veio de São Paulo e estava morando no Bairro Vila Boa Vista era foragido e apontado como responsável pelos estupros de oito crianças, entre elas a própria filha. Essa denúncia citava também uma reportagem de uma TV paulista de junho do ano passado sobre esse caso. A pessoa que fez a denúncia também disse o nome que o suspeito usava em Minas.

Os policiais chegaram ao endereço e localizaram o alvo da denúncia. Ele se identificou com o nome citado e disse ser o dono da casa. Os policiais pediram o RG, e ele disse que não tinha o documento.

Os militares falaram que ele estava mentindo, o que o assustou e fez ele mudar de comportamento. Conforme a PM, o homem acabou assumindo a identidade verdadeira e entregou a carteira de identidade.

Em buscas junto ao sistema de segurança pública, os policiais descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto na cidade de Limeira (SP).

O verdadeiro dono da casa também foi abordado. Ele disse ter alugado o imóvel para o suspeito, que faz hemodiálise em um hospital de Belo Horizonte, e mencionou que ele estava devendo o aluguel.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão de Contagem. A Polícia Civil informou que ele foi encaminhado ao sistema prisional e depois será recambiado (transferido para a outra comarca).