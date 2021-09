Após discurso de Bolsonaro na ONU, post de Cher é resgatado: "Um porco"

DO Débora Oliveira

Nos 13 minutos de fala durante discurso de abertura da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nesta terça-feira (21/9), o presidente Jair Bolsonaro defendeu o tratamento sem eficácia comprovada contra a covid-19 e usou dados distorcidos para exaltar a política ambiental e o desempenho da economia brasileira durante o seu governo. Além de afirmar que assumiu o governo, quando o Brasil estava "à beira do socialismo", o presidente disse ainda que não houve casos comprovados de corrupção em seu mandato.

O número de frases inverídicas proferidas no discurso irritou internautas. Após o discurso, vários resgataram um tuíte da cantora americana Cher, postado em 2018, quando o atual presidente ainda era candidato. "Bolsonaro é um porco, que deveria ser trancado na prisão pelo resto de sua vida!", escreveu a cantora na ocasião, quando também fez críticas ao então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre os posts feitos por usuários do Twitter, estão frases como "A Cher já tinha avisado lá em 2018" e "Cher sempre atual", fazendo referência ao governo do presidente.

Bolsonaro também disse que o governo concedeu um auxílio emergencial de US$ 800 para 68 milhões de pessoas em 2020, cerca de R$ 4.200. O auxílio emergencial pago em 2020 para conter as crise causada pela pandemia de covid-19, no entanto, não passou de R$ 600. Assuntos como "Auxílio de 800" e "Bolsonaro vergonha do Brasil" ficaram entre os mais comentados do Twitter no Brasil. Diversos anônimos e famosos aproveitaram para expor suas opiniões em relação às falas do presidente.

Entre os famosos que sempre se posicionaram contra o atual governo está o ator Bruno Gagliasso que, após o discurso do presidente, usou seu perfil no Twitter para criticar Bolsonaro. "Nem meio-dia e a gente já não sabe onde enfiar a cara de tanta vergonha alheia", começou dizendo. "O cara gasta uma fortuna de recursos públicos pra comer pizza na rua, atacar a imprensa, defender cloroquina e meter um caô de auxílio de 800 dólares diante do mundo. Que vergonha, meu Deus”, completou Bruno.

Quem também criticou as falas do presidente foi a atriz Ademara, que tuitou: "Lembrando de uma conversa sobre a MITOMANIA do Bolsonaro. É o vício em mentir, especialmente em assuntos importantes. É um mito mesmo, e um maníaco. Um mitomaníaco intencional. #BolsonaroVergonhaDoBrasil”.

Além dos atores, a apresentadora Fátima Bernardes não deixou de expor o que pensa sobre o discurso durante a apresentação ao vivo do programa Encontro. "É muito difícil ouvir isso, dá vergonha ouvir isso diante de tantos líderes mundiais que estão lutando e, muitas vezes, não têm acesso à vacina porque são países pobres”, começou Fátima. “Você ouvir de um presidente que é contra uma prefeitura exigir uma comprovação de vacinação para a segurança de todos. Não podemos garantir a segurança daquele que não quer se vacinar, a gente tem que garantir a segurança de todos”, completou a apresentadora.

1.BOLSONARO IS A PIG,WHO SHOULD BE LOCKED IN PRISON FOR THE REST OF HIS LIFE?? — Cher (@cher) October 28, 2018

a cher ja tinha avisado em 2018 https://t.co/xEKI7cbVnY — fernanda spears (@f_nadai) March 21, 2021

Nem meio dia e a gente já não sabe onde enfiar a cara de tanta vergonha alheia #UNGA — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) September 21, 2021

O cara gasta uma fortuna de recursos públicos pra comer pizza na rua, atacar a imprensa, defender cloroquina e meter um caô de auxílio de 800 dólares diante do mundo. Que vergonha meu Deus — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) September 21, 2021