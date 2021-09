Paloma Duarte posta foto nua e legenda com poema de Manuel Bandeira

CB Correio Braziliense

Com o registro de altas temperaturas em todo país, Paloma Duarte publicou uma foto para abordar o calor intenso vivido pelos brasileiros nos últimos dias. No clique, a atriz, de 44 anos, está nua, na cama, e segura os cabelos de olhos fechados. Para legendar o post, ela escolheu um trecho do poema Brisa, de Manuel Bandeira, que fala sobre o tema. “Aqui faz muito calor. No Nordeste faz calor também. Mas lá tem brisa. Vamos viver de brisa, Anarina”. A foto faz parte de um ensaio feito pela fotógrafa Lally Zwetzch.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PalomaDuarteOficial (@palomaduarteoficial)

Seguidores, amigas da atriz e outros famosos reagiram ao clique, que já reúne mais de 20 mil curtidas. “Que arraso de foto”, postou a atriz Carla Marins. “Meu Jesus!”, reagiu Carol Dalla Rosa. O marido, o ator Bruno Ferrari, também marcou presença no post. “Quero morar nessa brisa”, disse. Os dois são casados desde 2012 e é comum trocarem declarações nas redes sociais.

Após a repercussão da primeira foto, Paloma postou um segundo registro no mesmo cenário. Dessa vez, ela escolheu um poema de Adélia Prado para a legenda. “Eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho”.