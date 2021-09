Que forno! Veja lista de cidades que passaram dos 40°C nesta quinta

CB Correio Braziliense

(crédito: Xavier Coiffic/Unsplash)

O tempo quente e seco está espalhado pelo Brasil, com temperaturas acima dos 40°C. E três cidades romperam a barreira dos 40 nesta quinta-feira (23/9). Rondonópolis, no Mato Grosso, registrou a maior temperatura em todo o território nacional: 41,7°C. Logo depois, Floriano, no Piauí, bateu em 40,7°C. A cidade de Goiás, no estado de mesmo nome, atingiu 40,3°C.



De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as altas temperaturas registradas ocorrem devido a uma extensa massa de ar seco e quente estacionada na parte central do Brasil. "Hoje, a massa de ar se moveu um pouco. A tendência para os próximos dias é termos uma diminuição no calor registrado em muitas cidades do Brasil", afirma Andrea.



No norte de Minas Gerais, por exemplo, na quarta-feira (22/9), Montalvânia bateu o recorde de calor em 2021 registrado no estado: 42,4°C , superando os 40,9°C de Campina Verde na véspera. Outras seis cidades mineiras também romperam a barreira dos 40: São Romão (41,5°C), Januária (41,3°C), Mocambinho (41,2°C), Janaúba (40,8°C), Pirapora (40,3°C) e Unaí (40,1°C).