Dupla Sena: apostador do Recanto das Emas erra só um número, mas leva R$ 10 mil

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube)

Sorte ou azar teve um apostador do Recanto das Emas? Na noite desta quinta-feira (23/9), ele acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2277 da Dupla Sena. Errou apenas um número e, por isso, não levou o prêmio acumulado de R$ 901.653,39. Como consolação, fechou a quina e vai receber R$ 10.516,08.

Ele fez o jogo na Lobato Loterias, que fica na quadra 205 do Recanto das Emas. Apostou um bilhete simples de R$ 2,50 e teve um lucro de 420.543%. Os números sorteados no primeiro sorteio da Dupla Sena 2277 foram: 03-22-29-40-42-48. Ninguém acertou as seis dezenas. Além do Recanto das Emas, outras três apostas acertaram cinco números e vão levar R$ 10.516,08. Com quatro acertos foram 382 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 125,84. Já 7.845 bilhetes vão receber R$ 3,06 por terem acertado três números.

No segundo sorteio, os números foram: 10-11-14-18-38-47. Ninguém acertou as seis dezenas. Com cinco, foram nove apostas ganhadoras — nenhuma do DF. Vão receber R$ 4.206,43. Com quatro acertos, foram 406 apostas que vão receber R$ 118,40. Já 9.120 bilhetes vão receber R$ 2,63 por terem acertado três números.



O próximo concurso da Dupla Sena é o 2278. Será sorteado no sábado (25/9). A expectativa é de que o acertador do primeiro sorteio receba R$ 1,1 milhão se acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até 19h de sábado nas lotéricas ou site de apostas da Caixa.