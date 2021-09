Quina: dois bilhetes do DF ganham R$ 4,9 mil; goiano receberá R$ 1,4 milhão

RF Roberto Fonseca

Dois apostadores do Distrito Federal fizeram uma aposta simples de R$ 2 e se deram bem. Eles acertaram quatro dos cinco números sorteados na noite desta terça-feira (21/9) no concurso 5663 da Quina. Com isso, fecharam a quadra e vão receber R$ 4.819,70.

Os bilhetes simples foram feitos na Lotérica Liga da Sorte, QNB 13 de Taguatinga; e na Lotérica Palácio da Sorte, em Vicente Pires.

Os números sorteados no concurso 5663 foram: 23-36-42-55-74. Um apostador de Goiânia acertou as cinco dezenas e vai receber R$ 1.457.652,26. Ele fez a aposta na Cristal Loteria, localizada no Supermecados Moreira, da avenida T63. Outros 86 bilhetes de todo o país acertaram a quadra. O terno teve 4.455 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 143,16. Já o duque vai render R$ 3,36 para 104.329 pessoas.

O próximo concurso da Quina é o 5664. Será sorteado nesta quarta (22/9), às 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio está previsto é de R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas. As apostas podem ser feitas nas lotéricas até as 19h ou no site de loterias da Caixa.