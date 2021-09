Ministra Tereza Cristina foi diagnosticada com covid-19

FS Fernanda Strickland

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, publicou nesta sexta-feira (24/9) que foi diagnosticada com covid-19 em sua conta no Twitter. Recentemente, ela esteve na Itália para participar de sessão sobre a contribuição do G20 para a próxima Cúpula dos Sistemas Alimentares (Food Systems Summit) e para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26).

“Informo a todos que testei positivo para #covid19. Estou bem. Cancelei meus compromissos presenciais e permanecerei em isolamento durante o período de orientação médica”, escreveu a ministra.

Diferentemente do ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e do deputado Eduardo Bolsonaro, que também divulgou estar infectado nesta sexta-feira, Cristina não fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro na viagem para Nova York. Queiroga nem chegou a ir para o Brasil e cumpre a quarentena em Nova York. Todas as autoridades que tiveram contato com ele na viagem, por recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não saíram de casa após a chegada ao Brasil.

Ao todo, 12 ministros do governo Jair Bolsonaro tiveram covid-19. O presidente é é primeira-dama também já foram infectados.

Viagem à Itália

A ministra da Agricultura disse no último fim de semana, no encerramento da reunião com ministros da Agricultura do G20, em Florença, na Itália, que as principais economias do mundo devem cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris e apoiar os países que não têm condições para fazer a transição para uma produção sustentável.

Ao participar de sessão sobre a contribuição do G20 para a próxima Cúpula dos Sistemas Alimentares (Food Systems Summit) e para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26), ela destacou que o mundo vive um momento decisivo na trajetória global em direção ao desenvolvimento sustentável.