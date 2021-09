Mãe e filha grávida são presas com R$ 500 mil de haxixe em ônibus de viagem

GL Gabriel Leão - Estado de Minas

Drogas encontradas nas bagagens da dupla - (crédito: PMRv/Divulgação)

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), na noite de quinta-feira (24/9). De acordo com os policiais, elas estavam em um ônibus de viagem, e iriam transportar o material para outro estado.



A PMRv contou que às 21h53 de terça (23/9), juntamente com o serviço de inteligência, foi realizada uma abordagem ao ônibus, no Bairro Camargos, em Belo Horizonte. Dentro do veículo, os militares entrevistaram os passageiros e perceberam nervosismo em duas passageiras.

Ônibus em que a dupla faria o transporte das drogas (foto: PMRv/Divulgação) (foto: PMRv/Divulgação)

A cadela Juma, da PMRv, fez uma busca pelo interior do ônibus e sentiu cheiro de entorpecentes vindo de algumas malas no bagageiro interno. Os militares abriram as bagagens suspeitas e encontraram 25kg de haxixe em 8 invólucros.



As malas identificadas eram das duas mulheres, uma de 50 anos, a outra com 20 anos, grávida de três meses. As duas são mãe e filha. Ambas disseram ter saído de Campo Mourão, no Paraná, e viajavam sentido Espírito Santo (ES).

Além dos entorpecentes, a polícia apreendeu com a dupla R$200,00 em dinheiro e um celular.



Questionadas se eram as mandantes do crime, elas informaram que iriam receber R$6.000,00 pelo serviço. Mas as autoras não quiseram identificar o nome do mandante.



De acordo com a PMRv, as mulheres são de Dourados (MS) e a droga está avaliada em aproximadamente R$ 500.000,00.



A dupla foi presa em flagrante, e levada para a delegacia de plantão do Barreiro em Belo Horizonte.