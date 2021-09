Homem que estuprou filhas por 9 anos no DF é preso em Santa Catarina

RM Rafaela Martins

(crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prendeu, na terça-feira (21/9), um homem que abusou de suas duas filhas biológicas - à época com 9 anos e 12 anos de idade - entre os anos de 2000 a 2009. O criminoso também estuprou outras três adolescentes. Ele estava foragido desde 2017.

Em março de 2017, saiu a sentença condenatória, com pena de 31 anos e 6 meses de prisão pelos estupros cometidos, mas, o autor encontrava-se foragido, com paradeiro incerto. Após esforços da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no sentido de localizá-lo, a DPCA utilizou recursos de inteligência investigativa e chegou ao possível endereço em que o condenado residia, em Balneário Camboriú/SC.

No início da semana, a equipe de policiais deflagrou a Operação Balneum, e se deslocou para a cidade de Balneário Camboriú com objetivo de efetivar a prisão e cumprir o mandado deferido. O criminoso precisava voltar à capital federal, local onde ocorreram os crimes.

Desta forma, na terça-feira (21/9) os policiais da DPCA decidiram aguardar na frente do edifício do condenado para dar voz de prisão. Algumas horas depois, o autor foi avistado retornando da farmácia em direção ao prédio, momento em que os policiais, após confirmarem sua identidade, o renderam e o conduziram para a delegacia especializada da região.

O criminoso foi encaminhado ao Presídio Complexo Prisional do Vale do Itajaí. Após decisão judicial de reconduzir o preso, a equipe trouxe o custodiado à Brasília para cumprimento da pena.