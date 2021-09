Cantor sertanejo é encontrado morto dentro de carro em BH

YI Yasmin Ibrahim*

O cantor sertanejo Giovanne Faria Salles, 30 anos, foi encontrado sem vida dentro de um carro em Belo Horizonte (MG). O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (27/9).

A Polícia Militar foi chamada após alguns moradores virem um Renaut Sandero, de cor branca, parado entre entre a Avenida Amazonas e a Rua Maria Magdalena Camargos, no bairro Jardinópolis, na região oeste da capital mineira. Giovanne, que estava sozinho no carro, tinha sangramentos na boca e nariz.

Mesmo com a chegada da PM, o Samu foi acionado e constatou a morte do cantor. Os socorristas encontraram três pinos de cocaína dentro do sapato da vítima, o que gera indícios de que a morte do músico seria devido a uma overdose.

Segundo a PM, o veículo utilizado pelo cantor era alugado e pertencia a um de seus parentes. Dentro do carro havia instrumentos do cantor, que teria se apresentado horas antes da morte. Tanto o veículo quanto os instrumentos foram entregues à família de Giovanne.

Em um comunicado oficial, a família do músico colocou nos stories do Instagram sobre o acontecimento.

Giovanne deixa a companheira Ingrid Guerra e o filho recém-nascido, de 3 meses.

